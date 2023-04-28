Два жителя белгородской Журавлёвки погибли, выехав в запрещённую зону

Белгород, , 15:36 — REGNUM В Журавлёвке Белгородской области двое местных жителей выехали в запрещенную зону и погибли, сообщил 28 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«ЧП в Журавлёвке. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время причина гибели людей устанавливается. На месте работает оперативная группа.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Белгородской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва на мине автотранспортного средства.