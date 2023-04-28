Гладков сообщил о гибели двух жителей, выехавших в запрещённую зону
Два жителя белгородской Журавлёвки погибли, выехав в запрещённую зону
Белгород, 28 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В Журавлёвке Белгородской области двое местных жителей выехали в запрещенную зону и погибли, сообщил 28 апреля глава региона Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вячеслав Гладков
«ЧП в Журавлёвке. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли», — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время причина гибели людей устанавливается. На месте работает оперативная группа.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Белгородской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва на мине автотранспортного средства.