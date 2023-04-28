Калуга, 28 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы. Об этом 28 апреля сообщает Центр общественных связей ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По её информации, силовики задержали гражданина России 2006 года рождения, которого заподозрили в причастности к подготовке поджога электроподстанции. Отмечается, что данный гражданин является сторонником идей неонацизма.

В материалах дела указано, что в схроне, который оборудовал задержанный, были обнаружены три самодельных зажигательных устройства. Кроме этого, оперативники изъяли средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этих зажигательных устройств.

По данному факту в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к диверсии.

Как передавало ИА REGNUM, по словам генерального прокурора России Игоря Краснова, риски совершения диверсий и терактов существенно возросли. Он отметил, что в настоящее время завершается масштабная проверка исполнения региональными органами власти и местного самоуправления законодательства о противодействии терроризму и о гражданской обороне.

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В Ставропольском крае 20 апреля сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным спецслужбы, он готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах.