В Калужской области задержан подросток, готовивший поджог электроподстанции
В Калужской области ФСБ задержала подростка, готовившего поджог электроподстанции
Калуга, 28 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы. Об этом 28 апреля сообщает Центр общественных связей ведомства.
По её информации, силовики задержали гражданина России 2006 года рождения, которого заподозрили в причастности к подготовке поджога электроподстанции. Отмечается, что данный гражданин является сторонником идей неонацизма.
В материалах дела указано, что в схроне, который оборудовал задержанный, были обнаружены три самодельных зажигательных устройства. Кроме этого, оперативники изъяли средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этих зажигательных устройств.
По данному факту в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к диверсии.
Как передавало ИА REGNUM, по словам генерального прокурора России Игоря Краснова, риски совершения диверсий и терактов существенно возросли. Он отметил, что в настоящее время завершается масштабная проверка исполнения региональными органами власти и местного самоуправления законодательства о противодействии терроризму и о гражданской обороне.
В Ставропольском крае 20 апреля сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным спецслужбы, он готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах.