Председатель «Би-би-си» Шарп подал в отставку на фоне коррупционного скандала с участием Джонсона

Лондон, , 15:36 — REGNUM Председатель совета директоров британской вещательной корпорации «Би-би-си» Ричард Шарп подал в отставку на фоне коррупционного скандала с бывшим премьер-министром королевства Борисом Джонсоном. Об этом говорится в обнародованном заявлении Шарпа, которое приводит «Би-би-си».

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, адвокат Адам Хеппинстолл, который вёл расследование по назначению Шарпа на должность председателя совета директоров, заключил, что британец нарушил «кодекс назначения на общественные должности». В докладе отмечается, что то нарушение «необязательно делает назначение недействительным».

«Я всегда утверждал, что нарушение было непреднамеренным и несущественным, о чём свидетельствуют факты, которые излагает адвокат», — сказал Шарп, добавив, что покинет пост ради «интересов «Би-би-си».

Председатель корпорации отметил, что продолжит возглавлять «Би-би-си» до тех пор, пока не будет назначен новый руководитель.

Ранее британские СМИ обратили внимание на то, что экс-премьер Великобритании и его неожиданная поездка в Киев совпали с новым скандалом при участии Джонсона. Местные СМИ заявили, что председатель «Би-би-си» Ричард Шарп помог бывшему премьер-министру получить гарантию по кредиту, а сам Борис Джонсон позже рекомендовал этого самого Шарпа на роль председателя вещательной корпорации. Представитель Джонсона отверг эти утверждения, но лейбористы призвали к независимому расследованию.