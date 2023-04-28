Москва, , 15:30 — REGNUM В составе коллективных объединённых сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может появиться боевая авиация. Об этом 28 апреля сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, слова которого передаёт ТАСС.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместно с оборонными ведомствами и базовыми научно-исследовательскими организациями готовится предложение высшему руководству о кардинальном усовершенствовании авиационной компоненты, предусматривающей включение в состав коллективных авиационных сил боевой авиации и соответствующее уточнение структуры, потребного состава, задач, порядка организации и управления и всестороннего обеспечения», — сказал он, выступая на мероприятии по случаю 20-летия этого рабочего органа.

Кроме того, по словам Сидорова, проводится работа по созданию новых элементов в составе войск. Целью этих предложений, отметил глава Объединённого штаба ОДКБ, является «адекватное и эффективное реагирование на современные вызовы и угрозы».

«Так, в 2022 году в связи с возникновением угроз биологической безопасности решением глав государств создано совместное формирование радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения», — указал он.

Ранее Сидоров сообщал об увеличении численности сил на восточном фланге блока НАТО в 2,5 раза за последний год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, где обсудил актуальные вопросы развития военной составляющей организации и совершенствования её силового потенциала.