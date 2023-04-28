Москва, 28 апреля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2004 в Афинах, дзюдоист Дмитрий Носов объявлен в уголовный розыск в Индонезии. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Дмитрий Бескромный Дмитрий Юрьевич Носов. Дзюдоист и политик

«Олимпийца и экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии», — говорится в сообщении.

По данным канала, это стало следствием избиения спортсменом сотрудника гостиницы в августе 2022 года на острове Бали. Конфликт произошёл из-за отказа работника открывать ему сейф с деньгами и документами.

В Индонезии против него возбудили дело по статье «Кража с применением насилия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Бали туристов из России предостерегли от работы. Власти острова установили вдоль дорог билборды, напоминающие о запрете на трудовую деятельность по туристической визе. За нелегальную работу нарушителей могут депортировать с курорта.