Москва, 3 мая, 2023, 13:16 — ИА Регнум. На ВДНХ с 6 по 9 мая пройдет главное событие в российской мебельной и интерьерной индустрии — Московская неделя интерьера и дизайна. Для представителей отрасли это уникальный шанс рассказать о себе, пополнить портфолио и получить оценку заслуженных экспертов. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в данной индустрии становится всё больше предпринимателей и самозанятых, превративших своё хобби в профессию.

mwdi.ru Московская неделя интерьера и дизайна

«Одна из основных задач Московской недели интерьера и дизайна — это развитие и продвижение инновационных проектов в области креативных индустрий», — говорит Оксана Кашенко, главный редактор topdesignmag.ru. По словам эксперта интерьерного рынка, ВДНХ станет площадкой для диалога между опытными и начинающими специалистами.

С 6 по 9 мая дизайнеры и архитекторы смогут посетить тематические мастер-классы от экспертов отрасли и представить свои собственные проекты. Участникам предлагается на выбор создать концепцию по одной или нескольким темам: «интерьерное решение для школы», «городская мебель для тестового и сезонного благоустройства», «дизайн объединенного пространства кухня+балкон», а также «благоустройство и озеленение территории зоны кафе».

Презентация и защита проектов конкурсантов пройдут в формате питч-сессий, которые будут оценивать корпоративные заказчики и инвесторы. Все четыре номинации будут курировать ведущие компании в сфере дизайна, строительства и инвестиционной поддержки. Всего в конкурсе примут участие порядка 100 проектов, программа и условия доступны на сайте.

6 и 7 мая в малом зале павильона №57 пройдет экспертный элеватор, в рамках которого состоятся практические презентации и мастер-классы для архитекторов, дизайнеров и специалистов креативных индустрий. Эксперты и ведущие представители индустрии расскажут, как запустить свой первый проект на российский и зарубежные рынки, как правильно презентовать свои решения заказчику и построить свой личный бренд. Кроме того, в рамках данного мероприятия эксперты подробно изучат проекты участников и дадут рекомендации по их улучшению и подготовке к запуску.

9 мая в павильоне №57 состоится дискуссионная панель, на которой будут обсуждаться актуальные тренды проектирования и ландшафтного дизайна. Завершающей частью программы станет подведение итогов конкурса и награждение. Победители конкурса смогут реализовать свои работы в рамках планируемых проектов по благоустройству столицы.

Вторая Московская неделя интерьера и дизайна объединит более 400 ведущих отечественных брендов, которые представят лучшие образцы мебели, предметов интерьера и отделочных материалов. Впервые это масштабное мероприятие состоялось в ноябре 2022 года. В нем приняли участие более 350 компаний, в том числе 17 международных брендов из девяти стран. Экспозиции посетили 213 тысяч человек, а более 70 процентов представленной продукции было продано.

Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Форум «Креативных индустрий» в Бурятии

Креативные индустрии или сферы деятельности, в которых стоимость результата труда формируется за счет творческой составляющей, — это привлекательный и быстро развивающийся сектор экономики. Это и кинематография, и архитектура, и изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, ремесленничество и телевидение, IT-направление, новые медиа, а также маркетинг и музыка.

К примеру, в прошедшем в Бурятии форуме «Креативных индустрий» участвовали более 300 человек — дизайнеры, стилисты, архитекторы, рекламщики, фотографы. В течение двух дней на площадке форума проходили мастер-классы, тренинги и круглые столы, была организована ярмарка ремесленников Бурятии. «То, что я делаю, — это тоже креатив. Сейчас я неплохо зарабатываю на своих изделиях. При поддержке центра «Мой бизнес» участвую во многих ярмарках. Для меня форум креативных индустрий — возможность не только презентовать свою продукцию, но и понять, куда двигаться дальше», — поделилась участница форума Татьяна Пурбуева, она представила на ярмарке свои изделия из джута.

Один из самых простых способов реализовать себя, превратить своё хобби в прибыльный бизнес — оформиться как самозанятый. Государство заинтересовано в том, чтобы помогать представителям креативных индустрий. Региональные центры «Мой бизнес», работающие благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», регулярно проводят всевозможные выставки, помогают с обучением.

Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес» Самозанятая из Челябинска Эльмира Сафина развивает свое дело с помощью господдержки

Самозанятая из Челябинска Эльмира Сафина — не просто дизайнер. Она занимается организацией пространства. Разработав систему хранения вещей для себя, она не остановилась, а решила сделать из этого профессию — прошла специальный курс по организации пространства и проектированию «умной» мебели.

«Полученные знания я применяю до сих пор. Сам проект — это не только про обучение, это еще и про активное сообщество, где ты приобретаешь дополнительные навыки, можешь выйти из зоны комфорта, наладить деловые контакты и получить поддержку», — говорит Эльмира.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в стране развиваются все сферы предпринимательской деятельности. Так, поддержку получают креативные компании, дизайнеры и те, кто производят собственные товары. Важно, что форумы, лекции и мероприятия проходят по всей стране, что позволяет предпринимателям развиваться и демонстрировать свои навыки и продукцию на многих региональных и федеральных рынках.