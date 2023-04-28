Донецк, 28 апреля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Число пострадавших при массированном обстреле Донецка украинскими войсками составило по меньшей мере 19 человек. Они доставлены в Республиканский травматологический центр (РТЦ), сообщило 28 апреля Донецкое агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Ранее врио главы республики Денис Пушилин сообщил о десяти пострадавших, доставленных в РТЦ, и семи погибших. Люди погибли при попадании снаряда по маршрутному такси.

«На этот момент поступило 19 человек с травмами разной степени тяжести, всем оказывается помощь», — сообщил директор РТЦ Андрей Боряк.

По его словам, пациентам проводят диагностику и их оперируют.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 28 апреля ударили ракетами по центральным районам Донецка, в том числе по больнице, парку, жилым домам. Очевидцы публикуют в Сети видео с последствиями обстрела. В одном из роликов виден полностью сгоревший автобус.