Москва, 28 апреля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает продление действующих специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В пояснительной записке отмечается, что в связи с недружественными действиями ряда стран предприятия автомобильной промышленности, которые заключили такие контракты, столкнулись «с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия» СПИК.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России с сентября 2022 года был запущен новый инструмент поддержки предприятий — промышленная ипотека.

«Со стороны Государственной думы и нашего комитета продолжим оказывать поддержку предприятиям через развитие механизмов СПИК и СПИК 2.0, а также развивая особые экономические зоны (успешным примером ОЭЗ здесь можно отметить Алабугу, которую недавно с рабочим визитом посещал наш комитет)», — отмечал ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»).

Депутат считает, что совместно с правительством и заинтересованными предприятиями удастся обеспечить плавный и быстрый переход к суверенной экономике.