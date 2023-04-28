МИД Молдавии вызвал посла в Кишинёве Васнецова из-за заявлений российских официальных лиц

Молдавия, , 15:20 — REGNUM Посол России Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии из-за заявлений «российских официальных лиц», сообщили в молдавском министерстве 28 апреля.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство не будет комментировать абсолютно неприемлемые высказывания некоторых российских официальных лиц, но посол России Олег Васнецов будет вызван в министерство с просьбой дать объяснения по поводу этих заявлений, касающихся нашей страны», — сообщили в МИД Молдавии.

Ранее первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такой страны, как Молдавия, «уже нет», поскольку «местные начальники продали её Румынии». Также Медведев отметил, что властям Молдавии следовало бы уважать суверенитет Приднестровья.

Так первый зампред Совбеза прокомментировал высказывания премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что президент России Владимир Путин и другие российские официальные лица больше не могут въехать на территорию республики. По словам премьера Молдавии, существует целый «список» тех, кому запрещён въезд, но публиковаться он не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Речана, в свою очередь заявил, что молдавское руководство «стремительно дрейфует» в сторону русофобии, отождествляя с ней своё стремление к евроинтеграции. Настроения в молдавском обществе совсем иные, но вот власти этой страны изо всех сил стараются стать недружественным России государством, отметил Песков.