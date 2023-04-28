Тверь, 28 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. 28 апреля в торжокской школе № 5 прошла церемония открытия памятной доски Герою России, полковнику, жителю Торжка Василию Клещенко, погибшему в ходе специальной военной операции. На церемонии присутствовали вдова Героя России Наталья Клещенко, члены его семьи, представители правительства Тверской области, духовенства, военнослужащие, школьники и юнармейцы. К собравшимся обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области В тверской школе открыли доску в память о погибшем в ходе СВО

«Знаменитый советский военный лётчик, трижды Герой СССР, Маршал авиации Александр Покрышкин говорил, что самым главным, священным делом всегда есть долг перед Родиной. Василий Петрович этому священному делу отдал всю свою жизнь. Опытный пилот, он много раз проявлял мужество, спасал товарищей, рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе, в Сирии. Подвиг Василия Петровича в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил России, в летопись славы Тверской области. Уверен, что педагоги и учащиеся школы, носящей имя Василия Петровича, продолжат выдающиеся традиции патриотизма, верного и беззаветного служения Родине», — отмечено в обращении Игоря Рудени.

В прошлом году по инициативе главы региона имя Героя России Василия Клещенко было присвоено школе № 5, а также улице, где расположен 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России.

В школе № 5 учился не только сам Василий Клещенко, но и его дети — младшая дочь ещё не закончила обучение.

«Для меня сегодняшнее событие очень значимое. Эту школу с отличием закончила моя старшая дочь, а сейчас учится младшая и племянник. Василий Петрович был очень честным, справедливым и отзывчивым человеком. Он был патриотом своей страны. В нашей школе работают замечательные педагоги, учатся одарённые дети. Я надеюсь, что все ребята будут с честью, гордостью и достоинством учиться в школе, носящей имя моего супруга», — отметила Наталья Клещенко.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в школе создан юнармейский отряд «Беркут», который курирует 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Министерства обороны РФ, где долгие годы работал Василий Петрович.

«Военнослужащие из воинской части всегда нам помогали, в том числе и Василий Петрович. Наши ребята знали его лично, он здесь не единожды бывал. Для нас всех он легенда, человек, который отдал свою жизнь, чтобы мы продолжали жить. Это не пустые слова. Мы гордимся и очень рады, что именно нашей школе присвоено имя Героя России Василия Клещенко», — сказала и. о. директора школы № 5 Елена Воронина.

Племянник Василия Петровича Дариус Калниньш с особой теплотой вспоминает дядю. Он также учится в школе № 5, а ещё мечтает стать пилотом.

«Я всегда хотел стать лётчиком, как мой дядя, хотел продолжить военный род. В будущем планирую поступить в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, где учился и Василий Петрович», — поделился Дариус.

Василий Клещенко прошёл путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и лётно-методической работе 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Министерства обороны РФ. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Полковник Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ. Указом президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Петровичу Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).