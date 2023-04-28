Лукашенко выразил уверенность, что ни Украина, ни Польша не нападут на Белоруссию

Минск, , 15:08 — REGNUM Ни Украина, ни Польша не собираются нападать на Белоруссию, заявил 28 апреля президент республики Александр Лукашенко.

Союзное государство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются», — сказал Лукашенко во время встречи с жителями Гомельской области.

Он добавил, что «не желает, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню».

«Опыт её мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заседания Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что страны, граничащие с Белоруссией, проявляют весьма недружественные действия и Россия не даст союзную республику «в обиду».

Он добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече не затрагивали тему размещения ядерного оружия на белорусской территории.