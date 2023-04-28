Москва, 28 апреля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Если Украина вдвое увеличит тариф на транзит российской нефти в страны ЕС, то может сама остаться без топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал информацию о том, что Киев подал заявку на двухэтапное увеличение цены транспортировки — с 13,6 евро за тонну до 21 евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«Украина рискует вообще остаться без транзита и потерять доходы, которые она из него извлекает, — сказал Юшков. — А зарабатывает она на этом довольно много. По крайней мере если принять во внимание те источники доходов, которые у неё остались (имеются в виду трудовые доходы, а не гранты, помощь и прочее). Если не будет поставки по нефтепроводу «Дружба» на венгерские НПЗ, а оттуда снабжаются Венгрия, Чехия и Словакия, а также транзитом Сербия, то это может вызвать определённый дефицит топлива вообще в регионе — как в Юго-Восточной Европе, так и в Центральной».

Как пояснил Юшков, в такой ситуации Украине ничего не будет доставаться, так как сейчас Киев не имеет своей переработки и почти всё топливо импортирует.

«Причём, если раньше она много импортировала из Белоруссии, то сейчас это исключительно страны Восточной и Центральной Европы. Например, крупнейшим поставщиком топлива на Украину в 2022 году была Польша. Поэтому проблема снижения переработки в Венгрии, Чехии и Словакии для Украины с точки зрения наполнения внутреннего рынка невыгодна, — сказал эксперт. — Но это выгодно политически, так как Украина может давить на Венгрию, которая заявила, что никогда не одобрит вступление Украины в ЕС, пока та не начнёт соблюдать права этнических венгров. Поэтому политически Киев рассчитывает надавить на Будапешт».

В то же время Юшков не исключил, что руками Украины хотят действовать США, которым выгодно, чтобы не было российского трубопроводного транспорта и чтобы всё перешло на морской, который они могут хоть как-то контролировать.

«Американцам выгодно загнать весь экспорт российской нефти на морской транспорт, потому что там действует потолок цен», — сказал Юшков.

В свою очередь, директор центра финансовой политики департамента общественных финансов Финуниверситета при правительстве России Вадим Понкратов заявил, что предложение Украины несёт для неё два основных риска. Первый и практически неизбежный — дальнейшее снижение градуса отношений с восточноевропейскими партнёрами, начавшими уставать от притязаний Киева во всех сферах. Второй, более пролонгированный во времени, — прекращение транзита российской нефти.

«Украина переживает острейший экономический кризис, дефицит бюджета достигает в отдельные периоды 50% расходов бюджета, поэтому Киев продолжит попытки заработать на чём угодно, особенно связанном с Россией. При объёмах прокачки в среднем в 350 тыс. баррелей нефти в сутки дополнительные доходы «Укртранснафты» могут составить до 78 млн евро, — сказал Понкратов. — Хочется верить, что покупатели российской нефти продолжат руководствоваться своими национальными интересами. Украина подняла плату за транзит нефти на 51% в 2022 году, в этом году Киев планировал удвоить стоимость своих услуг, но пока вернулся к проверенному в минувшем году варианту 50-процентного подорожания. Естественно, это вызывает озабоченность у восточноевропейских стран — покупателей российской нефти. Напомню, что в начале 2022 года плата за транзит 1 тонны российской нефти на украинской территории составляла 9 евро».

При этом он призвал не забывать, что Киеву не впервой злоупотреблять своим статусом страны-транзитёра в первую очередь в отношении российских энергоресурсов.

«Риск прекращения транзита существует, но жадность украинских властей будет лишь одним из факторов принятия подобного решения. С экономической точки зрения прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» прекратится тогда, когда стоимость российской нефти для Венгрии, Чехии, Польши, Словакии с учётом платы за транспортировку превысит стоимость поставок нефти из иных стран за минусом повышенных рисков», — подытожил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Киев подал заявку на двухэтапное подорожание транзита нефти из РФ сначала до 17 евро за тонну к 1 июня, а затем — до 21 евро с 1 августа 2023 года. Есть данные, что сейчас Украина ведёт переговоры напрямую со Словакией, Венгрией и Чехией, а потом эти договорённости формализуются с российским Минэнерго и «Транснефтью». Также отметим, что до этого Польша выступила с предложением полного запрета транспортировки российской нефти по нефтепроводу «Дружба».