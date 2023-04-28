Херсон, 28 апреля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Появились первые кадры, на которых показана ликвидация немецкой зенитной самоходной установки «Гепард» в зоне специальной военной операции. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

Уточняется, что для ликвидации использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».

«На видео момент удара дрона-камикадзе «Ланцет» по немецкой зенитной установке Gepard. БПЛА влетел в переднюю часть боевой машины», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля российские военнослужащие уничтожили в районе Херсона немецкую установку «Гепард» и четыре пусковые установки С-300. Кроме того, было ликвидировано 14 военных ВСУ.