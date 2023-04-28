Хуснуллин: движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет открыто до конца года

Москва, , 14:59 — REGNUM Движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани может быть открыто в конце 2023 года. Об этом сообщил 28 апреля российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всём протяжении дороги от Москвы до Казани», — сказал он на церемонии замыкания моста через Оку, передаёт ТАСС.

Ранее вице-премьер назвал сроки приведения в порядок дорог в новых субъектах России: все основные региональные дороги там планируется привести в нормативное состояние в течение трёх лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хуснуллин посетил новые регионы РФ, включая Артёмовск. По его словам, город повреждён, однако восстановить его можно. Он уточнил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.