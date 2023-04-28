Москва, 28 апреля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про шашлычные туры, украденную кабинку туалета, конкурс на лучшее бомбоубежище и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Издательство «Детиздат». 1936 Корней Чуковский. «Муха-Цокотуха». 1924

Центральный федеральный округ

В Подмосковье у мужчины на балконе внезапно вспыхнули сразу пять банок со спиртом. Причиной стало весеннее солнышко, которое стало их нагревать. Стекло банок сработало как лупа, начался пожар. «Рай и мкАД» радуется, что возгорание вовремя заметили и успели потушить. Пострадала только обшивка балкона. Спирт тоже выгорел.

Не менее драматичная история произошла в Воронеже. Нетрезвый мужчина свалился с третьего этажа многоэтажки и совершенно не пострадал. Прибывшим на место врачам пришлось разве что успокоить его, после чего мужчина поблагодарил их и отправился к себе домой. «Живучие воронежцы пошли!» — констатирует «Воронеж №1».

В Липецке устроили плоггинг-забег, при котором участники бегают и одновременно с этим собирают мусор. Побеждает тот, кто и бежал быстро, и мусора подобрал побольше. Акция оказалась популярной. В ней приняли участие около двухсот горожан, передает «Липтаун».

Тем временем в Рязани готовятся делать фуа-гра. «Рязанская сплетница» узнала, что уже закуплено специальное оборудование и особые утки. Впрочем, о массовом производстве речи не идет. Рязанская фуа-гра пойдет в рестораны и специализированные магазины.

Случилось очередное «преступление века», на этот раз в Калуге. Здесь пропала скульптура — бронзовые голуби из фонтана в центре города. Кто-то предположил, что их стащили и сдали на металлолом. Но все оказалось прозаичнее. «Калужский мечтатель» узнал, что голубей просто забрали на реставрацию. Позеленевшие и побледневшие, они уже не выглядели презентабельно и нуждались в обновлении.

Северо-Западный федеральный округ

В детстве многие развлекались тем, что звонили в дверной звонок и убегали. Вспомнить детство решил гражданин из Санкт-Петербурга. «78 | Новости» передают, что мужчина пришел в гости, оттуда позвонил в полицию, рассказал, что нашел в квартире гранату и пистолет, а когда прибыл наряд, не открыл дверь, а сбежал… через окно. Никакого оружия в квартире не оказалось.

«Псковская лента новостей» шутит, что святое дело каждого псковича — кормить уток. На Городищенском озере в Старом Изборске уток и вовсе, кажется, решили закормить насмерть. Здесь на лавке громоздятся тонны хлеба, баранок и сухарей на случай, если прохожий не захватил корм с собой.

«Коми дорожная компания» разместила необычный госконтракт на новый асфальтоукладчик. Контракт указан не в рублях и даже не в долларах или евро, а в юанях. «Мы о чем-то еще не знаем?» — интересуются «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

В Башкирии украли туалетную кабинку, установленную рядом с водопадом для удобств туристов. «Башкирский домовой» пишет, что кабинка была сделана из металла и, вероятнее всего, туалет стащили на металлолом: есть такая нехорошая традиция в провинции.

Южный федеральный округ

«Сталингумрак» сообщает, что в Волгограде прошел любопытный юбилей: пятьдесят лет исполнилось монументу Ленину в Красноармейском районе. Что в этом знаменательного? Красноармейский монумент Ленину — не просто памятник, а рекордсмен. Он самый высокий в мире памятник реально жившему человеку и признан одной из главных достопримечательностей города.

А в музее «Сталинградская битва» всё в том же Волгограде завершилась реставрация другой достопримечательности: самого большого живописного полотна в России. Речь идет о панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». В длину холст достигает 120 метров, в высоту — шестнадцати. «Новости Волгограда» рассказали, что во время реставрации с полотна удалили почти 200 килограммов пыли!

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ставрополь и край» удивляется пенсионерке из Ставрополя. Ранее судимая шестидесятилетняя бабушка заметила на улице припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания и решила тряхнуть стариной. Она завела машину, поехала кататься, но, увы, почти сразу въехала в столб. В итоге — уголовное дело.

Уральский федеральный округ

«Челябинск, который смог» пишет про очень впечатлительного криминального авторитета из Златоуста. Экс-лидер ОПГ, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, перешёл по рекламной ссылке на канал ведущей Ивлеевой на YouTube. Здесь ему так не понравилось, что он подал в суд и требует за моральные страдания по 5 миллионов с ведущей и с Google, который предложил ему ссылку.

Челябинская мэрия креативно подошла к делу проверки бункеров и запустила конкурс на лучшее бомбоубежище. «Челябушка» считает, что смотр обещает быть занятным, учитывая, что масса бункеров принадлежит частным организациям.

Сибирский федеральный округ

«Добрые вести из Омска» сообщают, что здесь открывается ферма по выращиванию мух. Их личинки станут есть органические отходы горожан, в том числе токсичные. Личинкам это не навредит, они практически всеядные и, кроме того, едят с огромной скоростью.

В Бийске мужчина прокатил на своей «девятке» пару коров, рассказал «Регион-22». В городе удивляются, как хозяин машины ухитрился впихнуть коров в салон и как рогатые ходят в туалет.

Дальневосточный федеральный округ

«Магаданская правда» сообщает, что туристической достопримечательностью Колымы станет затонувший при Сталине корабль с химикатами. В конце сороковых годов он едва не уничтожил химическим облаком половину Магадана. Судно решили не поднимать со дна и оставить на радость дайверам.

В Хабаровском крае придумали другую приманку для туристов. Здесь решили устраивать шашлычные туры. «Тридевятое царство» узнал, что во время шашлотуров, которые разрабатывают местные туроператоры и Минтуризма, можно будет продегустировать самые разные виды мяса.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.