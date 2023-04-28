Киев, 28 апреля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Западной» группировки войск ВС России на купянском направлении нанесли поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Табаевка, Тимковка, Двуречная, Крахмальное Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне СВО

По её информации, около населённых пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области были пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Отмечается, что потери противника за минувшие 24 часа на этом направлении составили до 75-ти военнослужащих ВСУ. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, гаубица Д-20.

Уточняется, что помимо этого около населённого пункта Синельниково Харьковской области был ликвидирован склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, на донецком направлении за минувшие 24 часа было уничтожено до 300 военнослужащих и наёмников ВСУ. Штурмовые отряды российских сил в минувшие сутки продолжили уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части Артёмовска.