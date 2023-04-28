Донецк, 28 апреля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В Донецке очевидцы сняли видео последствий обстрела города со стороны ВСУ. Местный житель поделился в Сети эмоциональными кадрами. На видео буквально первые минуты после «прилёта» украинского снаряда в жилой квартал города. Основной удар пришёлся на маршрутный автобус. Транспортное средство с людьми выгорело полностью. В соседних домах от разрыва ракеты выбило окна. На кадрах запечатлена работа пожарных. Местные жители, не сдерживая гнева, описывают очередное преступление Киева против мирного населения.

Николай Тришин/ТАСС Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ сгорел автобус, погибли семь человек. Среди погибших есть ребёнок. По последним данным, пострадали 19 человек.