Москва, 28 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. На донецком направлении за сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников. Об этом 28 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

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Также, по его словам, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубицу Д-30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды российских сил продолжили уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части Артёмовска. ВДВ и подразделения Южной группировки войск с флангов пресекли попытки противника завести в город дополнительные резервы.

Кроме того, в районе населённого пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад 127-й механизированной бригады ВСУ. Также российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.