В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 300 украинских военнослужащих и наёмников на донецком направлении
Москва, 28 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. На донецком направлении за сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников. Об этом 28 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.
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Также, по его словам, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубицу Д-30.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды российских сил продолжили уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части Артёмовска. ВДВ и подразделения Южной группировки войск с флангов пресекли попытки противника завести в город дополнительные резервы.
Кроме того, в районе населённого пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад 127-й механизированной бригады ВСУ. Также российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.