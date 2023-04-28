Донецк, , 14:45 — REGNUM Более десяти человек, пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ, доставлены в Республиканский травматологический центр (РТЦ). Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 28 апреля в своём Telegram-канале.

Сотрудник СЦКК на Университетской улице Донецка у автобуса, сгоревшего в результате обстрела со стороны ВСУ © Николай Тришин/ТАСС

Он отметил, что украинские войска ударили по центральным районам города, в том числе больнице, парку, жилым домам. Один из снарядов попал в автобус, погибли, по предварительным данным, семь человек, один из них — ребёнок.

«В республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ», — написал Пушилин.

Все пострадавшие получают помощь в полном объеме, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, массированному обстрелу со стороны Украины подверглись 28 апреля Куйбышевский и Кировский районы Донецка. По словам мэра Алексея Кулемзина, по городу выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня. Прилёты зафиксированы в районе «Донецк-Сити».