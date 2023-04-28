Минобороны России: пресечены попытки ВСУ завести резервы в Артёмовск

Москва, , 14:22 — REGNUM Российские силы не дают украинским военным завести в город Артёмовск дополнительные резервы. Об этом сообщил 28 апреля во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Артёмовск © Евгений Биятов/РИА Новости

ВКС России, отметил он, ночью ударили ракетами по пунктам временной дислокации украинских резервных подразделений. Было применено оружие большой дальности воздушного базирования, цель достигнута.

«Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения украинских войск в Артёмовске. По его словам, под огневым контролем находится последняя дорога — участок трассы в направлении Хромова.

Конашенков в тот же день сообщил о нанесении высокоточного удара оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. Все назначенные объекты поражены, украинская морская пехота не сможет выдвинуться в район боёв, отметил он.