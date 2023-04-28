Москва, 28 апреля 2023, 14:24 — REGNUM Шестнадцатилетняя Наталия Ленская — одна из четырёх школьниц, выигравших Европейскую математическую олимпиаду, набрав максимальное количество баллов из возможных, — объяснила в интервью ИА REGNUM, почему организаторы лишили российских представителей первого места. Организаторы соревнования вычеркнули школьниц из общего зачёта, несмотря на максимальные баллы.

Наталия Ленская
Наталия Ленская
Фото из личного архива

Четыре российские школьницы — Наталия Ленская, Алиса Волкова, Виктория Факанова и Ралина Юсупова — участвовали в математической олимпиаде в Словении. Они участвовали в ней онлайн и без российских флагов (это было условие организаторов олимпиады). Все девочки набрали по 42 балла (максимальный результат из возможных), но в официальный список победителей не попали. Журналисты ИА REGNUM связались с одной из участниц и её мамой, чтобы узнать, почему так произошло и что они чувствуют по этому поводу.

Ученица 10-го класса кколы № 2086 Наталия Ленская рассказала, что очень обрадовалась, получив высокие баллы. Она была уверена в своей победе, потому что очень быстро справилась с заданиями. Девочка отметила, что и остальные участницы из России решили задачи на полтора-два часа раньше отведённого времени.

«Девочки из России выступили очень хорошо, наши места — первые. И за рубежом это знают, что бы они там ни публиковали, откуда бы нас не исключали. Мы — первые», — рассказала Наталия.

Мать девочки Вероника Ленская объяснила, почему её дочь не смогла участвовать в олимпиаде очно.

«Европейское сообщество не принимает сейчас Россию. Специальным решением жюри на каждой олимпиаде утверждают регламент или постановление, кого допускают, а кого нет. С 2022 года участники из России могут участвовать только индивидуально и онлайн, а их результаты опубликуются вне конкурса. Другие страны, включая Беларусь, допускают на олимпиаду в обычном формате. Конкурс проводился в Словении. Но решением жюри наших девчонок не пустили. О том, что Россия будет принимать участие онлайн, стало известно в начале марта», — рассказала женщина.

Школьница была расстроена таким решением, девочка очень хотела сама поехать в Словению на мероприятие и представлять свою страну очно. Но такое решение и исход олимпиады не стали для неё большой неожиданностью.

«Для меня участие было просто интересным, самым важным было порешать задачи. К сожалению, мы заранее знали, что участие будет только онлайн и что наши результаты будут опубликованы вне конкурса, тут не было сюрприза. Это только формально мы не представляем Россию, но всем же понятно, кого мы представляем и откуда мы. Поэтому очень хотелось достойно представить нашу страну, не подвести тренеров. Всё равно все знают, что мы — Россия», — говорит Наталия.

Школьница отметила, что российские участники всегда показывают высокий уровень на подобных олимпиадах. И даже формальное отсутствие флагов не мешает воспринимать их как российскую команду.