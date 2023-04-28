Москва, 28 апреля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Шестнадцатилетняя Наталия Ленская — одна из четырёх школьниц, выигравших Европейскую математическую олимпиаду, набрав максимальное количество баллов из возможных, — объяснила в интервью ИА REGNUM, почему организаторы лишили российских представителей первого места. Организаторы соревнования вычеркнули школьниц из общего зачёта, несмотря на максимальные баллы.

Фото из личного архива Наталия Ленская

Четыре российские школьницы — Наталия Ленская, Алиса Волкова, Виктория Факанова и Ралина Юсупова — участвовали в математической олимпиаде в Словении. Они участвовали в ней онлайн и без российских флагов (это было условие организаторов олимпиады). Все девочки набрали по 42 балла (максимальный результат из возможных), но в официальный список победителей не попали. Журналисты ИА REGNUM связались с одной из участниц и её мамой, чтобы узнать, почему так произошло и что они чувствуют по этому поводу.

Ученица 10-го класса кколы № 2086 Наталия Ленская рассказала, что очень обрадовалась, получив высокие баллы. Она была уверена в своей победе, потому что очень быстро справилась с заданиями. Девочка отметила, что и остальные участницы из России решили задачи на полтора-два часа раньше отведённого времени.

«Девочки из России выступили очень хорошо, наши места — первые. И за рубежом это знают, что бы они там ни публиковали, откуда бы нас не исключали. Мы — первые», — рассказала Наталия.

Мать девочки Вероника Ленская объяснила, почему её дочь не смогла участвовать в олимпиаде очно.

«Европейское сообщество не принимает сейчас Россию. Специальным решением жюри на каждой олимпиаде утверждают регламент или постановление, кого допускают, а кого нет. С 2022 года участники из России могут участвовать только индивидуально и онлайн, а их результаты опубликуются вне конкурса. Другие страны, включая Беларусь, допускают на олимпиаду в обычном формате. Конкурс проводился в Словении. Но решением жюри наших девчонок не пустили. О том, что Россия будет принимать участие онлайн, стало известно в начале марта», — рассказала женщина.

Школьница была расстроена таким решением, девочка очень хотела сама поехать в Словению на мероприятие и представлять свою страну очно. Но такое решение и исход олимпиады не стали для неё большой неожиданностью.

«Для меня участие было просто интересным, самым важным было порешать задачи. К сожалению, мы заранее знали, что участие будет только онлайн и что наши результаты будут опубликованы вне конкурса, тут не было сюрприза. Это только формально мы не представляем Россию, но всем же понятно, кого мы представляем и откуда мы. Поэтому очень хотелось достойно представить нашу страну, не подвести тренеров. Всё равно все знают, что мы — Россия», — говорит Наталия.

Школьница отметила, что российские участники всегда показывают высокий уровень на подобных олимпиадах. И даже формальное отсутствие флагов не мешает воспринимать их как российскую команду.