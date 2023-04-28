Москва, 28 апреля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Холдинг S8 Capital приобрёл российские активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе и намерен провести в нём ребрендинг. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в холдинге.

Ирина Энгельс. Россия

«Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкого концерна Bosch в городе Энгельсе», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что в периметр сделки вошли три предприятия группы Bosch: площадка по производству котлов отопления, завод по производству электроинструментов, завод по производству свечей зажигания.

Отмечается, что S8 Capital возобновит работу компаний, продолжив инвестировать в их развитие, будут полностью сохранены технологии, команда и специализации производственных площадок, а в течение шести месяцев с даты завершения сделки предприятия в Энгельсе ждёт процесс ребрендинга.

«При этом качество выпускаемой продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам», — уточнили в холдинге.

Как передавало ИА REGNUM, производители бытовой техники из России и Китая заинтересовались покупкой и арендой расположенных на российской территории мощностей компаний, приостановивших свою работу в стране после начала специальной военной операции на Украине. Согласно опубликованным данным, российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, а также китайский Hisense ведут переговоры с Минпромторгом РФ по локализации их производства.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, отечественные бренды намерены не только производить собственные товары, но и размещать контрактное производство бывших владельцев заводов.