Москва, 28 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В рамках старта пятого потока бесплатной образовательной программы Архитекторы․рф состоялась встреча ее участников с генеральным директором ДОМ․РФ Виталием Мутко. Главными темами встречи стали обсуждение роли архитектора в современном обществе и перспективы мастер-планирования. Участники программы отметили, что статус главных архитекторов городов и регионов неоправданно занижен и они не могут влиять на важные градостроительные решения. Начинающие специалисты также сталкиваются с трудностями: из-за избыточного согласования продвигать идеи по улучшению города становится сложно.

Пресс-служба ДОМ. РФ На встрече участников программы Архитекторы. рф с генеральным директором ДОМ. РФ Виталием Мутко

По словам Виталия Мутко, одна из целей программы Архитекторы․рф — повышение авторитета специалистов в области градостроительного развития. «Например, мы активно продвигаем наших ребят в регионах. Я лично на встречах с губернаторами рекомендую талантливых специалистов», — подчеркнул он. Виталий Мутко добавил, что в рамках программы сформировалось сообщество архитекторов, где специалисты обмениваются опытом.

Также на встрече поднялся вопрос о том, что сейчас на законодательном уровне закреплены такие понятия, как Генплан, Правила землепользования и застройки, различные нормативы регионального и местного значения. Помимо этого, у мастер-планов, которые активно разрабатываются ДОМ․РФ и другими организациями, по-прежнему нет официального статуса.

Пресс-служба ДОМ. РФ Встреча участников программы Архитекторы. рф с генеральным директором ДОМ. РФ Виталием Мутко

Виталий Мутко подчеркнул, что вопрос с мастер-планом действительно должен быть решен. «Это комплексный, конкретный и прозрачный документ, обеспечивающий увеличение числа туристов, привлечение инвестиций, развитие малого бизнеса, общий рост уровня жизни людей», — заявил он. «Закрепление понятия мастер-плана в законодательстве, безусловно, существенно упростит и ускорит позитивные градостроительные изменения при формировании комфортной среды в российских городах», — добавил Мутко.

На сегодняшний день 38 участников программы занимают позиции главных архитекторов городов. 174 человека работают в органах государственной власти и местного самоуправления, еще 54 — в центрах компетенций и институтах развития городов.