Донецк, 28 апреля 2023, 14:04 — REGNUM В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся автобус, сообщил 28 апреля мэр города Алексей Кулемзин.

Маршрутное такси после обстрела ВСУ Донецка
Маршрутное такси после обстрела ВСУ Донецка
Кадр из видео

«По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибли семь человек», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, выпущенный ВСУ снаряд попал в маршрутное такси № 25.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины 28 апреля нанесли массированный удар по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка. По городу было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня.