В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся автобус, есть погибшие

Донецк, , 14:04 — REGNUM В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся автобус, сообщил 28 апреля мэр города Алексей Кулемзин.

Маршрутное такси после обстрела ВСУ Донецка Кадр из видео

«По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибли семь человек», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, выпущенный ВСУ снаряд попал в маршрутное такси № 25.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины 28 апреля нанесли массированный удар по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка. По городу было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня.