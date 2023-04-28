Донецк, 28 апреля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся автобус, сообщил 28 апреля мэр города Алексей Кулемзин.

Андрей Чередниченко/ТАСС Пожарные тушат автобус, загоревшийся после обстрела ВСУ. Донецк

«По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибли семь человек», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, выпущенный ВСУ снаряд попал в маршрутное такси № 25.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины 28 апреля нанесли массированный удар по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка. По городу было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня.