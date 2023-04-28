Москва, 28 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Центральный банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году и ждёт её на уровне 4,5–6,5%, сообщается 28 апреля на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Согласно предыдущему прогнозу, который регулятор давал в феврале, инфляцию по итогам года Центробанк ожидал на уровне 5–7%.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что влияние в 2023 году курса рубля, который в минувшем году сдерживал инфляцию, будет, вероятно, проинфляционным.

Она отметила, что решения регулятора по денежно-кредитной политике, по ключевой процентной ставке ориентируются на текущий темп роста цен.