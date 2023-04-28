Москва, 28 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», — говорится в заявлении.

Отмечается, что текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Кроме того, в регуляторе рассказали, что экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в феврале. Это отражает увеличение внутреннего спроса и продолжающиеся процессы адаптации экономики.

ЦБ РФ в пятый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной. До этого аналогичные решения принимались в октябре и декабре 2022 года, феврале и марте 2023-го.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил прогноз по инфляции. Отмечается, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.