Москва, 28 апреля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов представил нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьёва. Об этом 28 апреля сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Андреевский флаг

Сообщается, что мероприятие состоялось в штаб-квартире Балтийского флота, расположенной в Калининграде.

«Сегодня в городе Калининграде в штабе Балтийского флота главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов представил руководящему составу Балтийского флота нового командующего — вице-адмирала Владимира Воробьёва», — говорится в сообщении.

Ранее должность командующего Балтийским флотом занимал адмирал Виктор Лиина. Он направлен командовать Тихоокеанским флотом вместо адмирала Сергея Авакянца.

Уточняется, что в ходе мероприятия Евменов сообщил о планах по дальнейшему оснащению Балтийского флота современными кораблями и системами вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Санкт-Петербурге спустили на воду минный тральщик «Лев Чернавин». По словам присутствующего на церемонии заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игоря Мухаметшина, тральщик «Лев Чернавин» будет нести службу на Балтийском флоте.