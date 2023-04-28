Москва, , 14:09 — REGNUM Лефортовский суд Москвы продлил арест гражданке России Слободчиковой по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

«Слободчиковой Н. М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена), продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — приводит агентство слова источника в суде.

Отмечается, что в суде не сообщили подробности дела, сославшись на секретность материалов.

Как передавало ИА REGNUM, обвинённую в государственной измене Слободчикову доставили в СИЗО.

Пресс-служба Лефортовского суда сообщила 27 апреля, что ФСБ задержала гражданина России по фамилии Расулов в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

В рамках расследования уголовного дела о государственной измене в СИЗО отправлен гражданин России Юрий Плыске. По аналогичному обвинению арестован гражданин России по фамилии Довгань.