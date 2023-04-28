В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецке погибли семь человек

Донецк, , 13:48 — REGNUM ВСУ 28 апреля обстреляли Донецк, один из снарядов попал в маршрутное такси, несколько человек (по предварительным данным, семь) погибли.

Маршрутное такси после обстрела ВСУ Донецка Кадр из видео

«По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек — попадание в маршрутное такси № 25. Информация проверяется», — написал в своём Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня. Информация о количестве пострадавших и о разрушениях уточняется, отметил мэр.

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территории Донецкой Народной Республики 35 раз, рассказал 28 апреля бывший глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Под обстрел попали Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и ряд других населённых пунктов. По меньшей мере один человек погиб, есть раненые.