Донецк, 28 апреля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. ВСУ 28 апреля обстреляли Донецк, один из снарядов попал в маршрутное такси, несколько человек (по предварительным данным, семь) погибли.

Андрей Чередниченко/ТАСС Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

«По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек — попадание в маршрутное такси № 25. Информация проверяется», — написал в своём Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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Ранее Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня. Информация о количестве пострадавших и о разрушениях уточняется, отметил мэр.

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территории Донецкой Народной Республики 35 раз, рассказал 28 апреля бывший глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Под обстрел попали Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и ряд других населённых пунктов. По меньшей мере один человек погиб, есть раненые.