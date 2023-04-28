Киев, 28 апреля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. ВСУ начали развёртывание французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, которые прибыли из Дании. Об этом 28 апреля сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

«Сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые «Цезари» на Украину. Производство Франции, но это датские «Цезари», которые становятся на боевое дежурство», — сказал Резников.

Он добавил, что переговоры с Данией о поставке этих установок шли с августа 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Резников заявил, что на Украине заканчиваются боеприпасы к системам ПВО советского производства. По его словам, для исправления ситуации необходимы поставки западных систем ПВО.