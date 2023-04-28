Бангкок, 28 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Полиция Таиланда подозревает 36-летнюю женщину в убийстве 13 человек с помощью яда. Об этом сообщило 28 апреля издание Bangkok Post.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бангкок, Тайланд

Женщину по имени Сарарат Рангсивуттхапхон, которая находится на пятом месяце беременности, задержали 25 апреля в Бангкоке по подозрению в убийстве её 32-летней знакомой Сирипхон Кханвонг.

За несколько дней до этого женщины, которые недавно познакомились, вместе посетили буддийскую церемонию. После этого Кханвонг скоропостижно скончалась, а её деньги и драгоценности пропали. Родственники умершей обратились в полицию. В организме Кханвонг нашли следы цианистых солей. Такое же вещество обнаружили во время ареста подозреваемой.

В полицию также обратился брат 35-летнего мужчины, который умер в апреле, а до этого состоял с подозреваемой в близких отношениях.

Предполагается, что Рангсивуттхапхон могла отравить цианидом его и ещё 11 человек. Все они скоропостижно скончались за период с 2020 года и близко дружили с подозреваемой. В большинстве случаев исчезли их деньги и ценные вещи.

Ещё одна женщина заявила полиции, что выжила после попытки отравления.

По данным следствия, яд Рангсивуттхапхон заказала в интернете. Суд арестовал её 26 апреля по обвинению в предумышленном убийстве, отказав во временном освобождении под залог. Ей также хотят предъявить обвинение в ограблении Кханвонг. Не исключено, что другие обвинения появятся в ходе следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский серийный убийца Сэмюэль Литтл признался, что от его рук погибли 93 человека. Это наибольшее число жертв одного преступника в истории США. Литтла осудили в 2014 году за убийство трёх женщин, но позднее было доказано множество других его преступлений.