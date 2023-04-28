Скончался генерал, разрабатывавший укрепления для ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

Москва, , 14:03 — REGNUM Генерал-майор и заслуженный деятель науки РФ Вячеслав Удальцов скончался в Москве на 93 году жизни. Он занимался разработкой сооружений Семипалатинского полигона, на котором проходили испытания ядерного вооружения. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Скорбь Дарья Драй © ИА REGNUM

Генерал-майор ушёл из жизни 26 апреля в своей квартире на улице Кибальчича на северо-востоке столицы.

«26 апреля в квартире на улице Кибальчича в Алексеевском районе Москвы скончался 92-летний мужчина. Тело обнаружили родственники», — рассказал собеседник агентства.

Удальцов Вячеслав Сергеевич — генерал-майор, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки РФ, член Академии военных наук и Российской инженерной академии, автор 255 научных работ, нормативно-методических документов и 16 изобретений. Родился 22 декабря 1930 года.

В течение 25 лет Удальцов проходил службу в 12 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ им. В. А. Болятко (предназначен для поддержания высокой боевой готовности и эффективности ядерных вооружений), где дослужился до должности замначальника института. В 1980–1987 годах Вячеслав Сергеевич стал начальником 26 Центрального научно-исследовательского института (основной разработчик ведомственной нормативно-технической и методической баз документов по проектированию, строительству и эксплуатации объектов военной инфраструктуры, действующих в Министерстве обороны РФ). Он участвовал в проведении ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Вячеслав Сергеевич разрабатывал способы укрепления сооружений для хранения вооружения и участвовал в подготовке крупнейших экспериментов на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

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