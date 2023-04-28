Нью-Дели, 28 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Российско-индийское сотрудничество в области обороны является одним из столпов стратегического партнёрства между двумя государствам. Об этом 28 апреля заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Нью-Дели.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх

Он напомнил, что между Индией и Россией существует традиция сотрудничества в самых разных сферах.

«Сотрудничество в сфере обороны является одним из самых важных, одним из проверенных временем столпов нашего стратегического партнёрства», — подчеркнул он, высказав мнение о том, что данная встреча является ещё одной возможностью подчеркнуть, как сильны связи между Россией и Индией в этом направлении.

Сингх также напомнил, что Россия является близким другом, и Индия ценит особый привилегированный статус стратегического партнёрства с РФ.

Он отметил, что Россия и Индия продолжают отличную динамику обмена на всех уровнях.

«Особенно с учётом непростой геополитической ситуации такой обмен на самом высоком уровне становится ещё более значимым», — уточнил глава оборонного ведомства Индии.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, в сфере военно-технического сотрудничества не свёрнут ни один российско-индийский проект. Он отметил, что все российско-индийские проекты в области военно-технического сотрудничества успешно реализуются, курс на углубление сотрудничества России и Индии остаётся неизменным, как бы ни менялась международная обстановка. Оборонную сферу он назвал ключевым направлением российско-индийского сотрудничества.

Ранее на полях совещания глав военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шойгу провел встречу с китайским коллегой Ли Шанфу.

Шойгу также отметил, что конфликт на территории Украины подтверждает стремление США и их союзников провоцировать другие государства на военное противостояние с Россией и Китаем. Шойгу подчеркнул, что истинной целью данного конфликта является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение за США и их союзниками своего монопольного положения в мире.