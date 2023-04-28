Казань, 28 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Все основные региональные дороги на территории новых субъектов России планируется привести в нормативное состояние в течение трёх лет, заявил 28 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Алексей Куденко/РИА Новости Ремонтные работы на трассе Харьков — Джанкой

«Мы хотим там (в новых субъектах России) за три года основные дороги региональные привести в соответствие», — сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Казань.

Как передавало ИА REGNUM, Хуснуллин сообщил в Telegram-канале, что посетил новые регионы РФ, включая Артёмовск.

По его словам, Артёмовск повреждён, однако восстановить его можно. Он уточнил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.