Москва, 28 апреля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Жители России смогут с 1 июля обращаться к психологам в поликлиниках, в том числе участники специальной военной операции. Об этом 28 апреля заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике

На вопрос о разработке программы психологической поддержки участников СВО Мурашко ответил: «Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике».

Он добавил, что с 1 июля порядок вступает в силу, в настоящее время идёт работа с регионами по укомплектованию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что во всех российских регионах появятся отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Он отметил, что фонд будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи участникам СВО и их семьям, а также содействовать в трудоустройстве.