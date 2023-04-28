Нью-Дели, 28 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Индия продолжает наращивать объёмы закупки нефти в России, а по итогам апреля 2023 года может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страны Евросоюза, отметили в своей публикации 28 апреля эксперты Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Объём поставок нефти из России в Индию по итогам апреля может превысить 2 млн баррелей в день, Индия покупает у России почти половину (44%) всей импортируемой нефти. Одновременно с этим объёмы поставок нефтепродуктов в Евросоюз растут до 360 тыс. баррелей в сутки.

Ранее власти ЕС запретили импорт сырой, а затем и очищенной нефти из России. В действительности же страны ЕС продолжают использовать ту же самую нефть, только теперь они получают её через посредников, которые на этом зарабатывают, сказано в публикации.

«Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции, и Индия, которая наращивает экспорт топлива на Запад, является ярким тому примером», — заявил в интервью агентству нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона.

Индия не присоединялась к западным санкциям в отношении российской нефти и нефтепродуктов, однако представители банков страны ранее рекомендовали нефтеперерабатывающим заводам не покупать нефть в России по цене выше 60 долларов за баррель, что соответствует установленному потолку. При этом в индийском правительстве отметили, что, если возникнет необходимость производить закупки по более высокой цене, этому ничто не будет препятствовать.