Москва, 28 апреля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 апреля прибудет с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где выступит на заседании совета законодателей в Таврическом дворце. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Гальперин/РИА Новости Таврический дворец в Санкт-Петербурге

«С утра Путин в Кремле, у него внутренние встречи, потом он будет в Питере, где выступит на заседании совета законодателей в Таврическом дворце», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что накануне, 27 апреля, глава государства вечером и за полночь занимался вопросами беспилотной авиации.

«Были две встречи — с компаниями, которые этой сферой занимаются, и совещание с правительством было», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет проводить рабочие мероприятия в первомайские праздники. По словам представителя Кремля, последующая неделя у президента будет насыщенной.