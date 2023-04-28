Москва, 28 апреля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. 27 апреля состоялось заседание экспертного совета Проектного офиса развития Арктики «Деятельность Арктического совета в области науки: что дальше?». Участники заседания обсудили международное научное сотрудничество в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Ранее в апреле состоялась передача полномочий по координации научной работы в рамках Арктического совета от России к Норвегии. В связи с изменившейся геополитической ситуацией совместные исследования, которые были важной частью деятельности Арктического совета, прекращены. На площадке ПОРА собрались члены экспертного совета центра, многие из которых представляют вузы и научные центры, чтобы обсудить дальнейшие действия в сложившейся ситуации.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ и председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова, долгосрочное сотрудничество с западными странами в рамках организации невозможно, так как между сторонами утеряно доверие.

«Реализация масштабных проектов потребует консолидации научных сообществ и властей Китая, Индии, дружественных стран Евразии, а также Латинской Америки. Поэтому необходимо подумать о замене института Арктического совета на новый формат международного союза для решения проблем Арктики», — считает директор Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета Юлия Петрова. Подобные международные проекты уже реализуются: в прошлом году по инициативе Северо-восточного федерального университета был образован международный российско-азиатский консорциум арктических исследований «РАКАИ».

Консорциум получил аккредитацию Минобрнауки России. В него вошли представители 13 вузов и организаций, а также Океанологический университет Китая.

При этом на личном уровне коллеги из США, Норвегии, Великобритании продолжают свое участие в российских мероприятиях. «Несмотря на те изменения, которые у нас сейчас происходят, мы сможем продолжать реализовывать научное сотрудничество — и не только с неарктическими странами, но и с теми специалистами из арктических стран, которые действительно в этом заинтересованы», — отметила доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

Координатор экспертного совета ПОРА, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников подчеркнул, что российские ученые готовы к международному сотрудничеству, но для этого необходимо институционализировать взаимодействие. «Конечно, необходимо эти связи выстраивать с дружественными нам странами, определенными новой Концепцией внешней политики России, но и не забывая о других возможностях. Выстраивание взаимообязывающих отношений позволит избежать срыва исследований», — подытожил он.