Москва, 28 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Договорённость Сеула и Вашингтона о совместном ядерном планировании носит дестабилизирующий характер и будет иметь негативные последствия для региональной безопасности и глобальной стабильности. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Обратили внимание на сообщения о достигнутой США и Республикой Корея договорённости… Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьёзные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность», — указала российский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Москва призывает Соединённые Штаты Америки отказаться от шагов, которые ведут к ослаблению общего уровня безопасности.

26 апреля президент США Джо Байден провёл встречу с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем, в ходе которой была принята Вашингтонская декларация, предполагающая создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, а также несколько других шагов для демонстрации потенциала сдерживания.

В ходе пресс-конференции глава Белого дома указал, что Вашингтон не намерен размещать своё ядерное оружие на Корейском полуострове.

Позднее старший директор по делам Восточной Азии и Океании Совета национальной безопасности Белого дома Эдгард Кейгэн заявил, что новые договорённости Сеула и Вашингтона не представляют собой соглашение о совместном использовании ядерного оружия.