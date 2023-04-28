Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В США в одной из школ штата Вермонт ученикам рекомендовали не употреблять больше слова «мальчик» и «девочка». Об этом 28 апреля сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на распоряжение школьного округа Эссекс-Уэстфорд.

Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press Школьники

О нововведении в школе Вермонта телеканалу рассказал Рэй Пиче, отец двоих детей, которые обучаются в этом школьном округе.

По его словам, на уроках, посвящённых половому созреванию, учителя будут использовать «гендерный» язык. Это нужно для того, чтобы привести учебную программу «в соответствие с политикой справедливости».

«Мы будем использовать следующие формулировки с учениками: лицо, которое выделяет сперму, — вместо мальчика. Лицо, выделяющее яйцеклетки, — вместо девочки», — сказано в распоряжении директора школы Сары Яблонски, которое было разослано родителям школьников.

Известный на Гавайях политик, бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард, комментируя эту информацию, призналась телеканалу, что иногда ей кажется, что кто-то встанет и скажет, что это шутка. «Но этого не случилось, потому что всё это происходит на самом деле и будет иметь реальные серьёзные последствия», — сказала она.

Fox News и другие американские СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в американских школах часто выступают мужчины в женской одежде, которые навязывают детям новое понимание действительности. Телеканал приводил мнение о том, что таким образом детей пытаются ввести в заблуждение относительно их половой принадлежности и вызвать хаос в их сознании.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что за смену пола детям должно грозить пожизненное заключение родителям и врачам. Маск таким образом поддержал инициативу губернатора Флориды Рональда Десантиса о запрете смены пола несовершеннолетним гражданам.