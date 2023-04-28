Москва, 28 апреля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) ставит задачу вернуться на показатели средней посещаемости матчей в 19 тыс. человек. Об этом 28 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

«Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018–2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру», — сказал Митрофанов.

По его словам, руководители клубов справятся с этой задачей. Также генсекретарь РФС отметил, что сейчас только у двух клубов максимальный показатель средней посещаемости — у санкт-петербургского «Зенита» и воронежского «Факела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб не может быть довольным посещаемостью, поскольку сейчас на матчи ходят около 8 тыс. человек. Также он отметил, что возвращение пива на стадионы будет подспорьем для клуба, но не принесёт существенного дохода.