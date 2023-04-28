Москва, 28 апреля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет проводить рабочие мероприятия в первомайские праздники, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 28 апреля журналистам.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

По словам представителя Кремля, последующая неделя у президента будет насыщенной.

«На Первомай — нет, а потом рабочая неделя, там много всего», — сказал Песков о графике президента.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выходные дни в мае 2023 года будут 1, 8 и 9 числа. За тремя выходными днями подряд с 29 апреля по 1 мая наступит четырёхдневная рабочая неделя. Дни с 6 по 9 мая снова будут выходными, затем идут всего три рабочих дня с 10 по 12 мая.