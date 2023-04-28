Британия поставит Польше средства ПВО с зенитными управляемыми ракетами на 2,4 млрд долларов

Москва, , 13:20 — REGNUM Великобритания развернёт в Польше комплексы ПВО с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile), сумма сделки составит £1,9 млрд ($2,4 млрд). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении минобороны Соединенного Королевства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении британского минобороны сказано, что в рамках программы развития системы ПВО Польши Pilica+ британские власти оснастят ракетами CAMM и пусковыми установками 22 польские батареи противовоздушной обороны.

При этом в британском военном ведомстве отметили, что это соглашение стало «одной из крупнейших двусторонних европейских сделок по ПВО в НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в лесу на северо-западе Польши были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Некоторые польские СМИ и паблики, ссылаясь на свои источники, написали, что были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты, с надписями на русском языке.

По информации польской радиостанции RMF, военный объект может принадлежать армии Польши. Журналист Кшиштоф Засада выяснил, что объект появился в лесу, вероятно, не вследствие обстрела со стороны Украины. Речь идёт о фрагментах боевой техники, принадлежащей армии Польши, сообщил журналист. При этом пока остаётся неизвестно, при каких обстоятельствах этот объект туда попал.

Отмечается, что примерно в 10 км от Замости находится войсковое предприятие Лотниче-2, которое ремонтирует в том числе истребители F-16. Также поблизости находится аэропорт, который используется этим заводом и армией.