В РФ призвали не допускать к государственным тендерам работодателей, избегающих социальных выплат

Москва, , 16:20 — REGNUM Мониторинг российских работодателей — это очень важный инструмент для борьбы с теневой занятостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил президент Конфедерации труда России, член СПЧ Борис Кравченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в правительстве РФ рассматривают такие способы борьбы с теневой занятостью, как мониторинг занятости на предприятиях с использованием больших данных, создание KPI по уменьшению уровня теневой занятости в отдельных отраслях, стимулирование организаций, которые платят зарплаты в «белую».

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«Мы поддерживаем предложение по использованию KPI. Кроме того, мы согласны с тем, что мониторинг — это тоже очень важная вещь. Если будут создаваться реестры работодателей, это может быть действенной мерой при условии, что всё будет правильно разработано, — сказал Кравченко. — Но с теми же работодателями, которые системно уклоняются от социальных выплат, можно вести себя и пожёстче. Мы давно сформулировали требования о том, что подобные работодатели должны исключаться из существующих налоговых режимов и не допускаться к государственным тендерам. Это будет гораздо более действенно».

Несколько иначе смотрит на ситуацию заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Нина Вишневская. По её мнению, ужесточение надзора ни к чему не приведёт — необходима либерализация и снижение налогов.

«Такие меры дадут больше возможностей для вывода предприятий из тени, чем бесконечные полицейские и налоговые проверки, — уверена она. — Всякое усиление наблюдения за этим сектором приводит к обратным результатам. Оно оказывается или неэффективным или отрицательным. Кроме того, добиться снижения уровня теневой занятости можно, если обеспечить ускорение темпов экономического роста. Потому что начинает расти формальный сектор и впитывает в себя трудовые ресурсы. Почему люди идут в малый или неформальный сектор? Потому что они не могут найти для себя работу получше. А когда развивается ядро экономики, скукоживается неформальный сектор».

Кроме того, и Вишневская, и Кравченко с сомнением отнеслись к идее стимулирования законопослушных работодателей. В частности, президент КТР заявил, что вместо этого бизнес следует заставить соблюдать нормы трудового законодательства.

«Здесь надо действовать по пути ужесточения и более внимательно смотреть на существующие схемы прекаризации трудовых отношений (гражданско-правовые отношения, использование платформенной занятости)», — сказал Кравченко. — Кроме того, снижения уровня теневой занятости в России можно было бы добиться при укреплении и развитии профсоюзного движения. Но для этого должны существовать условия для того, чтобы профсоюзы развивались, могли вступать в коллективные переговоры, имея возможность надавить на работодателей. Уговорить их, не будучи равным партнёром, который может настоять на своих требованиях, невозможно».

Вишневская согласна с тем, что если бы в России были сильные профсоюзы, то проблема теневой занятости не стояла бы так остро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские власти ищут способы добиться в России снижения уровня теневой занятости. В частности, эта проблема обсуждалась на стратегической сессии в правительстве. Среди предложенных способов были: использование больших данных и проведение проверок организаций, в которых будут обнаружены признаки теневой занятости, установление KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях, а также стимулирование организаций, которые платят зарплату официально. В связи с этим отметим, что рост теневого сектора занятости эксперты считают одним из важнейших рисков для российского рынка труда.