Москва, 28 апреля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направит поздравительные послания в связи со 100-летием Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Об этом 28 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Путин направит поздравительные послания», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, может ли общение Путина со спортсменами ужесточить позицию Международного олимпийского комитета (МОК), Песков ответил: «Сейчас вырабатываются наши подходы и позиция по отношению к МОК».

Официальным днём основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.

Ранее начальник ЦСКА полковник Артём Громов сообщил, что празднование 100-летия клуба пройдёт 29 апреля в Центральном академическом театре Российской армии.

В конце марта глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.