Москва, , 13:09 — REGNUM Молдавское руководство стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет своё стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии, заявил 28 апреля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет своё стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии. Они считают, что это атрибут евроинтеграции», — сказал Песков, отметив, что это не совсем коррелируется с настроением в молдавском обществе, где проходят акции протестов несогласных с такой политикой.

По словам представителя Кремля, Молдавия — страна, которая стремительно старается стать недружественной России.

«Они уже уничтожили свой язык, мы видим дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, видим действия, направленные на сознательное урезание собственного суверенитета», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что официальный Кишинёв не допустит въезда в страну российского президента Владимира Путина, а также некоторых российских официальных лиц.

Это уже произошло с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который намеревался принять участие в конгрессе дружбы народов в Кишинёве.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя эти новости, заявил, что ни Владимир Путин, ни другие официальные лица не собираются ехать в Молдавию, «потому что такой страны уже нет — она продана Румынии».